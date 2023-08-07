Почти 64 процента жилых домов Владимира готовы к отопительному сезону. Тепловая инспекция...

Почти 64 процента жилых домов Владимира готовы к отопительному сезону.Тепловая инспекция проверяет исправность автоматических регуляторов, готовность внутренних систем, наличие изоляции.До конца летней ремонтной кампании владимирским энергетикам предстоит проинспектировать еще 774 дома. Список управляющих компаний, которые на сегодня еще не получили акты технической готовности, размещен на сайте энергосбытовОй компании в разделе "Проверь свою УК".