Правоохранители Владимира задержали 33-летнего мужчину, обвиняемого в краже питбайка за 70 тыс. рублей.

Правоохранители Владимира задержали 33-летнего мужчину, обвиняемого в краже питбайка за 70 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.Транспортное средство принадлежало артистам развлекательного щоу и стояло на парковке крупного торгового центра. Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер наблюдения и увидели откатывающего мотоцикл подозреваемого. Им оказался ранее судимый уроженец одной из среднеазиатских республик.Мужчину задержали, и в ходе допроса он признался в краже. Угнанный питбайк полицейские обнаружили в гараже подозреваемого.В настоящий момент транспортное средство изъято и скоро будет возвращено законным владельцам. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сегодня он находится под стражей и ждёт суда.