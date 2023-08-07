Шестилетний мальчик из Кольчугино попал под колеса иномарки 5 августа, когда перебегал дорогу. Ребенка госпитализировали, сообщили «Шестому каналу» в пресс-службе ГИБДД по Владимирской

Шестилетний мальчик из Кольчугино попал под колеса иномарки 5 августа, когда перебегал дорогу. Ребенка госпитализировали, сообщили «Шестому каналу» в пресс-службе ГИБДД по Владимирской области. По предварительной информации, около 20:50 часов на улице Ленина у дома №14 19-летний водитель авто «Опель» на большой скорости сбил мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам очевидцев,