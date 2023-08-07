Лето – это время, когда большинство россиян отправляются в заслуженный отпуск. В этом году главным направлением отдыха стали курорты Краснодарского края и Республики Крым. Почти треть россиян (27%) отдыхают этим летом на Черноморском побережье России, об этом свидетельствуют данные опросов Ассоциации туроператоров РФ.

Лето – это время, когда большинство россиян отправляются в заслуженный отпуск. В этом году главным направлением отдыха стали курорты Краснодарского края и Республики Крым. Почти треть россиян (27%) отдыхают этим летом на Черноморском побережье России, об этом свидетельствуют данные опросов Ассоциации туроператоров РФ.Отдых на побережье Черного моря – это возможность насладиться на год вперед теплым морем, жарким южным солнцем и полезным морским воздухом. А вечером курортников ждут вкусные ужины в сопровождении качественных алкогольных напитков.Одним из символов отпуска на юге России является коктебельский коньяк. По данным проведенного нами опроса, этот напиток выбирают 40% респондентов. Производство коньяка в Коктебеле началось еще в 1879 году, это самое старое коньячное производство в России. Коктебельский коньяк отличается особым вкусом и ароматом, который создается благодаря длительному выдерживанию дистиллятов в дубовых бочках.Еще одним напитком, пользующимся популярностью среди отдыхающих на Черноморском побережье, является шампанское «Абрау-Дюрсо». Этот напиток лидирует в нашем опросе, его выбирают 45% ответивших респондентов. История производства игристых вин в Абрау-Дюрсо началась еще в 1870 году: старейший российский завод игристых вин был основан по приказу императора Александра II.Данные нашего опроса подтверждает и статистика продаж. В заведениях общепита Кубани и Крыма безоговорочными лидерами продаж являются именно шампанское «Абрау-Дюрсо» и коньяк «Коктебель».Интересно отметить, что в прошлом году на курортах России отдохнуло около 13 миллионов человек. А в этом году количество отдыхающих увеличится до 18 миллионов. Это означает, что с каждым годом все больше россиян предпочитают отдыхать на родине, ведь они могут насладиться красотами Черноморского побережья, прекрасным климатом и, конечно же, классическими российскими напитками, такими как коктебельский коньяк и шампанское завода Абрау-Дюрсо.