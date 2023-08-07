Правоохранители проверили соблюдение законодательства при реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

Правоохранители проверили соблюдение законодательства при реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». В поле зрения прокуратуры попал Хорохоновский проспект в Меленках. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.В ходе проверки на объекте были выявлены многочисленные нарушения. В частности, инспекцию не удовлетворили крепления скамеек и урн, озеленение газонов и устройство водоотводной канавы. В адрес руководителя подрядной организации, осуществлявшей работы по благоустройству, внесено прокурорское представление.«Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района», - говорится в сообщении ведомства.