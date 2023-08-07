Роскошная красотка Татьяна Плаксина берет от жизни все. Как и звездная мама Любовь Успенская, девушка выставляет к мужчинам повышенные требования.

Роскошная красотка Татьяна Плаксина берет от жизни все. Как и звездная мама Любовь Успенская, девушка выставляет к мужчинам повышенные требования.Исполнительница хита "По полюшку" рано начала принимать ухаживания мужчин и даже решилась на аборт у цыганки в 16 лет. Певица наломала дров в юности, поэтому сейчас настойчиво пытается оградить дочь от роковых ошибок. Любовь Успенская помогла девушке побороть зависимость и депрессию. Теперь Татьяна Плаксина завидная невеста.Наследница артистки невероятно преобразилась, стала ухоженной. Она называет себя певицей и даже выступает дуэтом с именитой мамой. Внешность — поправила, на сцену — попала. Дело осталось за малым — выйти замуж. Любовь Успенская уже давно мечтает о внуках.Только вот нет пока у Татьяны Плаксиной принца на белом коне, с которым бы до конца дней в одном направлении смотреть. Причем к кандидатам на руку и сердце звездная дочь относится претензионно. Да и Любовь Успенская растила свою ягодку не для абы какого мужчинки.опубликовал видео, на котором наследница певицы говорит, что не приемлет цветы в подарок от ухажеров. "Эта вот история меня немножко раздражает, потому что все это делают. Для меня это как способ откупиться. Я не верю в искренность этого жеста", — выразилась девушка.Татьяна Плаксина добавила, что ее нужно удивлять чем-то особенным, мужчина должен подстраиваться под ее индивидуальность. Таким образом дочь Любови Успенской выставила условия будущему мужу. Надо только дождаться, когда мужчина мечты появится в ее судьбе.