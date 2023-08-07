Репрессированную внучатую племянницу Лермонтова сослали во Владимир. В России в конце июля...

Репрессированную внучатую племянницу Лермонтова сослали во Владимир.В России в конце июля отпраздновали День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова. И мы тоже сегодня вспомним о выдающемся поэте и его потомках, волею судеб оказавшихся во Владимире.Февраль 1944. Во владимирскую городскую больницу поступила необычная пациентка с переломом шейки бедра. Она сразу привлекла внимание главного врача Михаила Мелентьева - рассказывает краевед Михаил Коншин.Михаил Коншин, журналист, краевед:- Он обратил внимание на ее внешность, на ее обхождение, она отличалась от всеобщей массы, обликом и манерами. Он ее взял на особую заметку.Таинственной пациенткой окажется крестница поэта Петра Вяземского, правнучка известной крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой. И что совсем удивительно - правнучатой племянницей поэта Михаила Лермонтова. Сегодня трудно представить, что графиня Анна Сергеевна Сабурова, рожденная Шереметьева, год пролежала в Красном Кресте ради угла и еды. Ходить не могла - нога не срасталась. Во Владимире из родных никого - два сына в сталинских лагерях, дочь выслана в Казахстан. Именно врач Мелентьев направит туда телеграмму с просьбой отпустить дочь во Владимир в связи с тяжелой болезнью матери.Михаил Коншин, журналист, краевед:- И свершилось чудо. Ксению Александровну отпустили во Владимир.Михаил Коншин был дружен с Ксенией Александровной Сабуровой. Благодаря его воспоминаниям и исследованиям у нас сегодня есть возможность узнать об этой удивительной женщине, награжденной судьбой великими и знаменитыми предками.Михаил Коншин, журналист, краевед::- В роду Сабуровых 337 представителей. Начинался с рубежа 13-14 веков и родоначальник Федор Сабур, который вынес раненого с Куликова поля Дмитрия Донского. Если копнуть глубже, то она потомок и первой жены великого князя Василия Третьего - Соломонии Сабуровой, которую он заточил в Суздальском Покровском монастыре.Как говорила сама Ксения Сабурова, ее жизнь была сплошной драмой. Словно и не было счастливого детства во дворцах Кускова и Останкино. Или Фонтанного дома в Петербурге, где она родилась в 1900 году в семье вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Сабурова. Ее мать - графиня Анна Шереметьева - до замужества была фрейлиной Императорского двора и танцевала в паре с будущим императором Николаем Вторым. Отец Ксении после революции был арестован и расстрелян. Мать уйдет из жизни, так и не узнав о судьбе сыновей - Бориса и Юрия, погибших в аду репрессий.Ксения Александровна тоже будет осуждена за происхождение и связь с иностранцем - англичанином Георгом Пейнджем. Замужем за ним она будет лишь месяц и 5 дней. Мужа вышлют из России. А она не сможет покинуть маму и братьев.Михаил Коншин, журналист, краевед:- На первом допросе следователь волновался, томик Чехова лежал, он стал ее бить по лицу. Потом изощренно ругался. Хотел, чтобы она призналась, что она агент иностранной разведки. Видите ли это еще начало, а впереди как раз эти допросы с пристрастием, с битьем ее. У губы были разбиты и зубы выбиты. Ужас какой.В книге "Шереметьевы в судьбе России" есть и рассказ Ксении Сабуровой. Одна из цитат - "И хоть всех простила, ничего забыть не могу." Выдержать помогла только вера в Бога, уверен Михаил Сергеевич. В ссылке она работала прачкой и продавцом мороженого. Во Владимире - в библиотеке Авиамеханического техникума и в аптеке №86. Подрабатывала и репетиторством - знала несколько языков.Внучатой племяннице поэта спустя годы удалось выхлопотать "лермонтовскую пенсию" - в этом ей помог соратник Ленина Бонч - Бруевич, с которым она переписывалась. Так Ксения Александровна стала пенсионеркой республиканского значения. В 1964-м она получила квартиру на Завадского. Тогда в стране впервые праздновали юбилей великого поэта. И о Ксении Александровне, его праправнучке, вспомнили.Михаил Коншин, журналист, краевед:- Ходить в гости - прямо праздник,можно узнать много нового интересного, необычного. Была кулинарка высшего класса, особенно ей удавались пресные ватрушки удавались.Эта квартира стала "уголком уходящего мира, старой России" - говорит Михаил Коншин. Здесь бывало много известных людей - писатели Владимир Солоухин и Сергей Голицын, музыкант Мстислав Растропович. И особенно частым гостем был сосед Ксении Александровны - Василий Витальевич Шульгин. Политический и общественный деятель, принимавший отречение царя Николая Второго.Михаил Коншин, журналист, краевед:- Василий Витальевич играл на гитаре, скрипке, рояле и когда мы были вместе, он романсы пел с ней. Божественный дуэт.В квартире многое напоминало о Лермонтове - томики в домашней библиотеке, портрет поэта из журнала "Огонек" - замечает Михаил Сергеевич. А также кружевное покрывало бабушки Лермонтова - Елизаветы Арсеньевой. Сегодня оно хранится в музее в Тарханах. А еще Ксения Александровна угощала гостей вишневкой и чаем, тоже по-лермонтовски.- Лермонтовский чай должен быть как поцелуй горячий, крепкий и сладкий.К сожалению, воспоминания о Ксении Александровне остались лишь в немногочисленных очерках и газетных материалах. Ее имя внесено в лермонтовскую энциклопедию. А вот во Владимирской - никаких упоминаний. Между тем, судьба ее так удивительна, а стойкость духа достойна подражания, говорит Ирина Мишина.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Это люди высшего уровня, и власти, и фамилии, и положения, и вдруг после революции - как вспоминала сама - превратили нас ни во что, сделали тараканами запечными. Люди, которые прошли многие испытания ссылки остались "человеками".Ксению Александровну похоронили с разрешения властей на Князь - Владимирском кладбище в 1984. Рядом с захоронением владыки Афанасия Сахарова, с которым она держала духовную связь, много переписывалась.Мать и дочь - потомки великого Лермонтова - нашли свой последний приют в одной могиле. На ней нет дорогих памятников, только скромный белый крест. Это было ее желание.Татьяна Воронцова. Алексей Ковалев. Андрей Синягин. "Вести- Владимир"