Рубрика Хочу домой! Красавец-кот ищет во Владимире добрые руки. И время рубрики - Хочу домой!....

Рубрика "Хочу домой"! Красавец-кот ищет во Владимире добрые руки.И время рубрики - "Хочу домой!". О брошенных братьях меньших, которые очень хотят обрести постоянную семью. Сегодня наш пушистый герой - временно безымянный красавец кот.За свою жизнь он пережил сразу два предательства. В приют кота принесли его первые хозяева. Затем была вторая семья - там за ним практически не ухаживали. И вот кот вновь ищет заботливого друга. Домашний и добрый, он сильно скучает по ласке, рассказывают в приюте. Полосатому около 4 лет, привит, обработан и знает лоток.Информация по телефону 8-904-591-50-28 и в сообществе приюта "Дорога добра" ВКонтакте.