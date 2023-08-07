Рубрика Хочу домой! Щенок Ляпа из Владимира ищет заботливых хозяев. А теперь время для нашей...

Рубрика "Хочу домой!" Щенок Ляпа из Владимира ищет заботливых хозяев.А теперь время для нашей рубрики "Хочу домой!".Телефон приюта: 8-904-591-50-28Это Ляпа. Ей 4 месяца. Пример того, как запуганность лечится любовью и заботой. Щенка нашли на помойке - в СНТ под Владимиром. Сразу стало ясно, Ляпа - ласковый и игривый щенок. Большой не вырастет. Привита и обработана. Однозначно - компаньон, говорят волонтёры. Ей ищут человека, которому не хватает тепла. Ляпа непременно одарит его своей любовью и преданностью.Информация по телефону на экране и в сообществе приюта "Дорога добра" ВКонтакте.