Синоптики рассказали, какие изменения принесёт погода жителям Владимирской области. Ночные...

Синоптики рассказали, какие изменения принесёт погода жителям Владимирской области.Ночные температуры в понедельник и вторник поднимутся до 22 градусов тепла. А дневные могут достичь 32-33°C, отклонение от нормы - 8 градусов.Температуры воздуха от +30°C считаются весьма опасными для здоровья в нашей климатической зоне. Но во вторник вечером (8 августа) к региону начнёт приближаться атмосферный фронт с запада. И есть небольшая вероятность дождя уже в среду — 9 августа.В четверг температура снизится на 4-5 градусов, к нам придёт область пониженного давления.Народный прогноз погоды, приметы на 8 августа:«Если липа пожелтела к 8 августа, то осень будет ранняя», «Если утром 8 августа холодно, то зима придёт рано», «Если кукушка ещё кукует к этому времени, то осень будет поздняя и тёплая».Фото: pxfuel.com