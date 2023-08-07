Смотрите Вести в 14.30: владимирская прокуратура проверила детские площадки Энергетика. Успеть к...

Смотрите "Вести" в 14.30: владимирская прокуратура проверила детские площадки Энергетика.Успеть к 1000-летию- Строительство суздальской школы выходит на новый этап.Подрядчик работает сейчас на хороших скоростях, надо успеть в теплое летнее времяКакие еще объекты посетил глава региона Александр Авдеев в ходе рабочей поездки в Суздаль?Не манит карусель- Аварийные качели, ржавые карусели...Стекла везде разбросаны, бутылки разбиты. Если ребенок упадет - это будет травма- Владимирская прокуратура проверила детские площадки Энергетика.Ничейный тур- Уйти от поражения удалось лишь в конце матча.Итоги очередного тура для футбольных клубов Торпедо и Муром - в нашем спортивном обзоре.