Смотрите Вести в 14.30: владимирская прокуратура проверила детские площадки Энергетика.
Успеть к...
Смотрите "Вести" в 14.30: владимирская прокуратура проверила детские площадки Энергетика.
Успеть к 1000-летию
- Строительство суздальской школы выходит на новый этап.
Подрядчик работает сейчас на хороших скоростях, надо успеть в теплое летнее время
Какие еще объекты посетил глава региона Александр Авдеев в ходе рабочей поездки в Суздаль?
Не манит карусель
- Аварийные качели, ржавые карусели...
Стекла везде разбросаны, бутылки разбиты. Если ребенок упадет - это будет травма
- Владимирская прокуратура проверила детские площадки Энергетика.
Ничейный тур
- Уйти от поражения удалось лишь в конце матча.
Итоги очередного тура для футбольных клубов Торпедо и Муром - в нашем спортивном обзоре.