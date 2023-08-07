В порядок приведут фасады и интерьеры здания.

В порядок приведут фасады и интерьеры здания.Комплексная реставрация легендарного кинотеатра "Ударник" начнется в 2023 году, написал в своем мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что здание оснастят современной техникой, а на крыше создадут террасу и смотровую площадку.Специалисты восстановят функцию открывания купола над залом, как задумывалось архитектором Борисом Иофаном. Планируется сохранить куполообразные потолки на первом этаже.Также реставраторы демонтируют навесное оборудование, очистят фасад, удалят штукатурные вставки, приведут в порядок терразитовую штукатурку главных фасадов и металлические балконные ограждения.После завершения реставрации в "Ударнике" будут проходить кинопоказы и фестивали. В здании разместят кафе, книжный магазин, пространства для выставок и просветительских проектов.Собянин ранее о создании в столице крупнейшего в России центра производства кино. В состав кластера войдут кинопарк "Москино" и обновленная Киностудия имени Горького.