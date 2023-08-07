Протяженность маршрута по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса – 415,5 километров. Стоимость такой поездки обойдется водителю легкового автомобиля в 2 821 рублей. Путь из Москвы до Владимира по

Протяженность маршрута по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса – 415,5 километров. Стоимость такой поездки обойдется водителю легкового автомобиля в 2 821 рублей. Путь из Москвы до Владимира по этой трассе будет стоить 1399 рублей, протяженность маршрута – 156,5 километров, рассказали в госкомпании “Автодор”. От Владимира доехать до Арзамаса выйдет незначительно дороже – 1422 рублей,