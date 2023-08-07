Светла Крючкова дала интервью.

Светла Крючкова дала интервью.В Кирове стартовал фестиваль "На семи холмах", посвященный театру, кино и журналистике. Всю неделю гостей культурного праздника ждут показы, постановки, а также творческие встречи. В многочисленных мероприятиях примут участие многие отечественные звезды, в том числе, народная артистка РСФСР Светлана Крючкова.На открытии фестиваля советская звезда исполнила песню из своей дебютной киноленты "Большая перемена". К слову, актриса отмечает в этом году двойной юбилей. 50 лет назад она вышла на театральную сцену и снялась в первом фильме.Светла Крючкова добилась больших высот в творческой карьере, ее знает и любит вся страна. Однако профессию актера трудно назвать праздником. Об этом звезда кино рассказала корреспонденту портала ""."Мы такие же люди, как и наши зрители – не из железа и не из стали сделаны", – подчеркнула Светлана Крючкова.По ее словам, многие люди ошибочно считают актерскую жизнь праздничной, наоборот, она очень нервная, добавила во время интервью за кулисами народная артистка.Кстати, на этом же фестивали присутствует другая звезда театра и кино Лариса Лужина. Она о своих отношениях с ушедшей из жизни Ириной Мирошниченко, а также поведала публике о тайном романе актрисы МХТ.