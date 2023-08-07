Август для многих ассоциируется с изобилием фруктов и овощей. Непременный атрибут семейных застолий – арбуз или дыня.

Август для многих ассоциируется с изобилием фруктов и овощей. Непременный атрибут семейных застолий – арбуз или дыня.В советском кино также отражена повседневность. Сцены с арбузом в том числе помогают понять, когда происходит действие на экране.Например, торгующий дынями Платон Рябинин из "Вокзала для двоих" и арбузы вокруг Веры на рынке сразу переносят зрителя в август – пору увядания и надежд на теплую осень. Прям как в жизни у главных героев.А сможете ли отгадать другие советские фильмы по кадрам с арбузом?