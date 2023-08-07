В городе Кольчугино обсудили развитие малого и среднего бизнеса в сфере красоты В рамках...

В городе Кольчугино обсудили развитие малого и среднего бизнеса в сфере красотыВ рамках масштабного проекта "Моя карьера с Единой Россией" в Кольчугине обсудили развитие малого и среднего бизнеса в сфере красоты. Кто стал участниками встречи? И какие задачи призван решать проект? расскажет Федор Лалакин.Диана Гаганова в индустрии красоты уже много лет. Начиналось как хобби и постепенно переросло в бизнес. Важно понимать, что ты в этом не один, и тебя как предпринимателя всегда готовы поддержать, говорит девушка.Диана Гаганова, организатор встречи:- Участники нашего события это обычные мастера, начинающие и опытные предприниматели, те люди, которые в творческом потоке и мы готовы сегодня делиться опытом, наши спикеры это очень топовые мастера маникюра, которые добились определенных успехов.Участники из разных регионов России собрались в Кольчугино, чтобы обсудить вопросы по развитию малого и среднего бизнеса в сфере красоты. Предпринимателей поприветствовал глава города Олег Савельев.Олег Савельев, глава г. Кольчугино:- Очень приятно, что именно наша территория, именно город Кольчугино, именно Кольчугинский район, принимает такое знаковое мероприятие, как конгресс, который приурочен к программе поддержки предпринимателей.В обсуждении также участвовали представители Центра занятости населения и Центра оказания услуг "Мой бизнес". Они рассказали, как именно могут помочь.Ирина Арсёнова, начальник отдела обеспечения госуслуг Министерства труда и занятости Владимирской области:- Со стороны министерства рассказала о всех наших услугах и сервисе, которые они могут получить с помощью службы занятости населения, начиная от поиска подходящих работников и заканчивая помощью в открытии собственного дела.Ирина Голова, руководитель направления бизнес-инкубирования Центра "Мой бизнес":- Центр мой бизнес работает не только с самозанятыми, но и с юридическими лицами, и как мы поняли, здесь также присутствуют и матерые предприниматели, которые в данном секторе уже работают не первый год и им также нужен какой то толчок и продвижение, потому что мир не стоит на месте.Всего участниками стали около 100 человек из Владимирской и Московской областей, а также Самары, Волгодонска, Старого Оскола, Йошкар-Олы и других городов. Событие знаковое. Проект "Моя карьера с Единой Россией" стартовал в этом году по всей стране. Он включает также ярмарки вакансий, профессиональные туры, экскурсии на предприятия. Его главная задача - помочь соискателям найти свое дело. И сотни обращений уже получили отклики.Федор Лалакин, "Вести - Владимир"