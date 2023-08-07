В Гороховце лесному фонду причинён ущерб на сумму свыше 2,3 млн рублей. Как стало известно,...

В Гороховце лесному фонду причинён ущерб на сумму свыше 2,3 млн рублей.Как стало известно, бывшего участкового лесничего (государственного лесного инспектора ГКУ ВО «Гороховецкое лесничество») обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («халатность»).«… Установлено, что в декабре 2019 года женщина осуществила отвод и таксацию лесосеки для проведения сплошной рубки с нарушением границ предоставленного лесопользователю в аренду участка» - поясняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В результате было вырублено 164 дерева хвойных и лиственных пород, вследствие чего, как уточняется, государству причинен ущерб в размере более 2,3 млн рублей.Кроме того, уничтожение участка площадью 0.5 гектара повлекло «значительный вред» лесной экосистеме, как отмечают специалисты.В данный момент уголовное дело направлено в Гороховецкий районный суд. Прокурором заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемой причиненного ущерба.Фото: pxfuel.com