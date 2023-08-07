Традиционный рыбацко-кулинарный праздник прошёл в деревне Суслово Камешковского района. Его участниками стали более тысячи человек.

Традиционный рыбацко-кулинарный праздник прошёл неподалёку от деревни Суслово Камешковского района. Его участниками стали более тысячи человек.За звание победителей в приготовлении ухи боролись почти два десятка команд. Сначала капитаны команд на скорость вылавливали рыбу из импровизированного бассейна, а затем каждая артель готовила рыбный суп по авторским рецептам, со своими секретными специями.Главный приз получила команда «Щукины дети» из ЮТЕКС.РУ. Второе место — досталось команде «Клевый рыбак» из Второвского сельского поселения. Третью строчку заняли «Девчата» из ООО «Школьник-Ковров».«В этот день люди здорово отдохнули, поели классной ухи, поймали адреналин. Камешковский праздник на Клязьме, выполнил свою главную задачу: его "вкусная ушица помогла всем сдружиться"!», — написал на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.