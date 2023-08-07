В ДТП пострадали 4 человека, в том числе два подростка. Авария произошла 6 августа у деревни Ефремово Киржачского района. Как сообщают в дорожной полиции, водитель ВАЗа четырнадцатой модели,

В ДТП пострадали 4 человека, в том числе два подростка. Авария произошла 6 августа у деревни Ефремово Киржачского района. Как сообщают в дорожной полиции, водитель ВАЗа четырнадцатой модели, выезжая на главную дорогу, не заметил приближающуюся иномарку. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области 18-летний водитель ВАЗ четырнадцатой модели на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных автомобильных дорог не