Субботним вечером, 5 августа, в Кольчугине случилось ДТП, в котором пострадал 6-летний мальчик.

Субботним вечером, 5 августа, в Кольчугине случилось ДТП, в котором пострадал 6-летний мальчик. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в 20.50 на улице Ленина. Несовершеннолетний пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и в этом момент его сбил автомобиль «Опель Астра». Предварительно установлено, что за рулём иномарки сидел водитель 2004 года рождения, который не справился с управлением.В результате происшествия ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу. Сегодня правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.