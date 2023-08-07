С полей Меленковского района собрали 407 тонн картофеля. Клубнеплод рос на площади 20 га, сообщили в правительстве региона. Еще на прошлой неделе собранное зерно составляло 2,3 тонн. Сейчас

С полей Меленковского района собрали 407 тонн картофеля. Клубнеплод рос на площади 20 га, сообщили в правительстве региона. Еще на прошлой неделе собранное зерно составляло 2,3 тонн. Сейчас его количество выросло до 3,9 тонн. Уборкой полей занимаются хозяйства Гороховецкого, Ковровского, Меленковского, Муромского, Собинского, Суздальского и Юрьев-Польского районов. Запасы кормов для скота также растут. Сена заготовили