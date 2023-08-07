Отреставрированные серьги семьи Романовых вернули в музей «Александровская слобода». Их почистили и укрепили камни. Об этом «Шестому каналу» сообщили сотрудники музея. Серьги доверили

Отреставрированные серьги семьи Романовых вернули в музей «Александровская слобода». Их почистили и укрепили камни. Об этом «Шестому каналу» сообщили сотрудники музея. Серьги доверили Виктору Астафьева, реставратору высшей категории из Суздаля. Предположительно, изделия принадлежат 17-18 веку. Такие сережки называли «голубцами». Связи с фаршем в капустных листьях нет, дело в том, что эти украшения напоминают летящих голубей.