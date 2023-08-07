В результате серьезного ДТП во Владимирской области погиб водитель автомобиля, четверо человек...
В результате серьезного ДТП во Владимирской области погиб водитель автомобиля, четверо человек пострадали
Утром 6 августа 2023 года произошло серьезное ДТП в Гусь-Хрустальном районе, около деревни Вашутино, сообщает УМВД России по Владимирской области.
В результате ДТП произошло столкновение двух транспортных средств. Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка пострадавшего.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд», при повороте налево, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шкода».
Водитель автомобиля «Шкода» погиб на месте ДТП. Четверо человек пострадали, двое из которых – дети. Все они госпитализированы.
Обстоятельства автоаварии уточняются.
Фото: МЧС России по Владимирской области, УМВД России по Владимирской области