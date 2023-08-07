В результате серьезного ДТП во Владимирской области погиб водитель автомобиля, четверо человек...

В результате серьезного ДТП во Владимирской области погиб водитель автомобиля, четверо человек пострадалиУтром 6 августа 2023 года произошло серьезное ДТП в Гусь-Хрустальном районе, около деревни Вашутино, сообщает УМВД России по Владимирской области.В результате ДТП произошло столкновение двух транспортных средств. Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка пострадавшего.По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд», при повороте налево, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шкода».Водитель автомобиля «Шкода» погиб на месте ДТП. Четверо человек пострадали, двое из которых – дети. Все они госпитализированы.Обстоятельства автоаварии уточняются.Фото: МЧС России по Владимирской области, УМВД России по Владимирской области