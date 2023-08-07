В результате серьезного ДТП во Владимирской области спасатели деблокировали одного...

В результате серьезного ДТП во Владимирской области спасатели деблокировали одного пострадавшего.Утром, 6 августа 2023 года произошло серьезное ДТП в Гусь-Хрустальном районе, около деревни Вашутино. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.В результате ДТП произошло столкновение двух транспортных средств. Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка пострадавшего.Всего в ликвидации последствий происшествия принимало участие 10 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 5 человек, 1 единица техники.Фото: МЧС России по Владимирской области