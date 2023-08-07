В воскресенье, 6 августа, в Гусь Хрустальном районе случилось смертельное ДТП.

В воскресенье, 6 августа, в Гусь Хрустальном районе случилось смертельное ДТП. Об этом проинформировала пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Авария произошла в 7.20 вблизи деревни Вашутино. Правоохранители предварительно установили, что едущий по автодороге Р-132 «Золотое кольцо» автомобиль «Форд» во время прохождения левого поворота попал на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной «Шкода».«По состоянию на 09:50 в результате ДТП погиб водитель автомобиля «Шкода», четверо человек пострадали, двое из которых – дети. Пострадавшие госпитализированы», - говорится в сообщении ведомства.В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства трагедии.