В соцсетях в выходные стали появляться записи с видеокамер. На них видно, как трое молодых людей вламываются в подъезды новостроек и портят имущество жильцов. Они ломают почтовые ящики,

В соцсетях в выходные стали появляться записи с видеокамер. На них видно, как трое молодых людей вламываются в подъезды новостроек и портят имущество жильцов. Они ломают почтовые ящики, вытаскивают из них корреспонденцию, квитанции и рвут плакаты на стенах. Татьяна Молчалова, жительница микрорайона Юрьевец Утром в воскресенье мы с мужем рано, в половину девятого, вышли в