Владимирские поисковики в составе горной экспедиции обнаружили останки солдат Великой Отечественной...
Владимирские поисковики в составе горной экспедиции обнаружили останки солдат Великой Отечественной войны.
В Марухском ущелье Карачаево-Черкесской республики завершился поисковый блок военно-исторического фестиваля "Заоблачный фронт". В нем принимают участие и владимирские поисковики.
Удалось обнаружить останки 18 погибших - многие из них сильно повреждены из-за лавин, камнепадов и диких животных. Благодаря поисковой работе также удалось установить важные подробности штурма Марухского перевала высокогорным батальоном немцев во время Великой Отечественной войны, сообщают волонтеры.
В августе экспедиция завершится восхождением поисковиков на Эльбрус, там установят копию Знамени Победы.