Владимирские поисковики в составе горной экспедиции обнаружили останки солдат Великой Отечественной...

Владимирские поисковики в составе горной экспедиции обнаружили останки солдат Великой Отечественной войны.В Марухском ущелье Карачаево-Черкесской республики завершился поисковый блок военно-исторического фестиваля "Заоблачный фронт". В нем принимают участие и владимирские поисковики.Удалось обнаружить останки 18 погибших - многие из них сильно повреждены из-за лавин, камнепадов и диких животных. Благодаря поисковой работе также удалось установить важные подробности штурма Марухского перевала высокогорным батальоном немцев во время Великой Отечественной войны, сообщают волонтеры.В августе экспедиция завершится восхождением поисковиков на Эльбрус, там установят копию Знамени Победы.