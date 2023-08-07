Как сообщают в городской администрации, на совещании с главой Владимира Дмитрием Наумовым обсудили вопросы реализации проекта, в том числе переноса и прокладки инженерных коммуникаций при

Как сообщают в городской администрации, на совещании с главой Владимира Дмитрием Наумовым обсудили вопросы реализации проекта, в том числе переноса и прокладки инженерных коммуникаций при производстве работ. Предполагается строительство спортивного комплекса с трибунами на 300 мест, хоккейной площадкой с навесом и трибунами на 100 мест. Летом эту площадку будут использовать под мини-футбол. На территории стадиона