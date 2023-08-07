Во Владимире Фрунзенский районный суд рассмотрел ещё один иск о прекращении работы приюта для...

Во Владимире Фрунзенский районный суд рассмотрел ещё один иск о прекращении работы приюта для животных «Валента».Напомним, скандал вокруг центра для бездомных животных разгорелся ещё в 2022 году. Живущими по соседству владимирцам мешал лай собак, отходы и неприятные запахи.25 ноября 2022 года прошло первое заседание во Фрунзенском суде по этому вопросу. Оно было перенесено на декабрь. И уже на нём было принято решение, что необходимо перевезти приют в другое место.16 декабря прошлого года на сайте Фрунзенского районного суда появилась информация о результатах заседания. Исковое заявление местных жителей было удовлетворено, «Валенту» обязали «прекратить деятельность».А далее зоозащитники и общественность вступились за приют. 23 января уже текущего (2023) года Фрунзенский районный суд отменил заочное решение о выселении животных с территории.Более подробно с хронологией событий можно ознакомиться в материале «Во Владимире Фрунзенский районный суд рассмотрел гражданское дело о прекращении деятельности приюта Валента»: https://vladtv.ru/society/146319/Как информирует пресс-служба Фрунзенского районного суда, 4 августа 2023 года было рассмотрено гражданское дело по очередному иску о прекращении деятельности приюта для животных:«… По результатам рассмотрения дела суд принял решение об оставлении требований без удовлетворения».Пока приют для животных "Валента" остаётся на своём прежнем месте. Уточняется, что решение суда не вступило в законную силу.Фото-иллюстрация: pxfuel.com