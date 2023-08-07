33-летний уроженец среднеазиатской республики проходил мимо торгового центра. Мужчина увидел припаркованные автомобили и мотоциклы, с искушением не справился. 30 июля в полицию обратился

33-летний уроженец среднеазиатской республики проходил мимо торгового центра. Мужчина увидел припаркованные автомобили и мотоциклы, с искушением не справился. 30 июля в полицию обратился 38-летний мужчина. Он сообщил, что у команды артистов развлекательного шоу похитили дорогой питбайк, его стоимость – 70 тысяч рублей. Как сообщают в УМВД, подозреваемого вычислили по камерам видеонаблюдения. На кадрах отчетливо видно,