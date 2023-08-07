Информация о трагедии появилась в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что 16-летний подросток отдыхал на озере с подругой. Судя по информации из открытых источников, погибшего парня звали

Информация о трагедии появилась в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что 16-летний подросток отдыхал на озере с подругой. Судя по информации из открытых источников, погибшего парня звали Михаил, ему было 16 лет. В эти выходные он отдыхал на озере Гусинка вместе с подругой. Когда подросток начал тонуть, спутница стала звать на помощь, но никто не обратил