Во Владимире прокуратура обязала управляющую компанию устранить нарушения на детских площадках...

Во Владимире прокуратура обязала управляющую компанию устранить нарушения на детских площадках микрорайона ЭнергетикПоходом в травмпункт могут закончится игры на детских площадках микрорайона Энергетик областного центра. Что грозит коммунальщикам за невыполнение требований безопасности, узнала Мария Городская.Анастасии приходится гулять с двухгодовалым ребёнком прямо возле подъезда. На ближайшую детскую площадку на улице Северной лучше не ходить.Анастасия Скороспелова, местная жительница:- Стёкла везде разбросаны,бутылки разбиты. То есть если ребёнок упадёт, это будет травма. Не огорожено ничего, везде дороги, машины. Дети вылетают, ограждение нужно. Вот там качели есть,но они не загорожены передом и поэтому маленький ребёнок когда садится, он падает. То есть они для взрослых детей.Старые тренажёры требуют ремонта, качели-карусели- в зарослях травы.Здесь в основе лежит бетонная плита. Смотрите, какой тут зазор от земли. Ребёнок будет кататься с горки и упадёт.За порядком на детской площадке следит в кавычках управляющая компания "ЖилСтройСтандарт". Игровая зона на соседней улице, Совхозной, 3 тоже в её ведении. Жители дома совместными усилиями сделали горку и несколько лавочек. Теперь это придомовая территория, за которой обязана следить УК. Но её вид говорит сам за себя.Нина Филиппова, местная жительница:- Качели тоже выпрашивали у них, больше они ничего тут не делают. В прошлом году поменяли песочницу, а песок так и не привозили в этом году. Просили, сказали, что то денег нет, то песка нет. Есть пожилые люди, вот уж мне седьмой десяток. Просили сделать нам лавочку со спинками. Сделаем, сделаем. Всё, это уж прошло года три.Нарушения в ходе мониторинга выявила и городская прокуратура. В "ЖилСтройСтандарт" направили запрос. Ответ, мягко говоря, удивил.- Улица Северная дом 2 детская площадка - находится в исправном состоянии. В июне 2023 г. проведены работы по благоустройству. Уборка территории производится на постоянной основе.- Улица Совхозная дом 3 детская площадка находится на обслуживании управляющей компании. Работы по восстановлению безопасности и внешнего вида малых форм произведены в полном объёме.Яна Сопнева, старший помощник прокурора г. Владимира:- Карусель, тренажёры находятся в аварийном состоянии. Горка находится в аварийном состоянии. Всё это может принести вред жизни и здоровью ребёнка. Вину в совершении нарушения управляющая компания отрицает.Городская прокуратура обещает привлечь виновных к административной ответственности. На устранение нарушений управляющей компании дают месяц. При отсутствии положительных изменений - повестка в суд. А следом штраф - сто тысяч рублей.Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".