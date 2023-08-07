Во Владимире следователями проводится проверка по факту гибели на озере 15-летнего мальчика. Как...

Во Владимире следователями проводится проверка по факту гибели на озере 15-летнего мальчика.Как стало известно, органами следственного управления СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка по факту смерти 15-летнего подростка на озере Гусинка рядом с областным центром.По предварительным данным, мальчик находился на водоеме без сопровождения взрослых.Уточняется, что следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрошены очевидцы.«В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, причин и условий, этому способствующих. Помимо прочего, будет установлено, был ли водоем приспособлен для купания...» - сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области