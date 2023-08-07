Во Владимире состоится жеребьевка порядка размещения партий в бюллетене на выборах в...

Во Владимире состоится жеребьевка порядка размещения партий в бюллетене на выборах в Законодательное собрание региона.В ней примут участие уполномоченные представители избирательных объединений.Для проведения жеребьевки используется Государственная автоматизирована система "Выборы". Начало в 11 часов. А во владимирском филиале РАНхиГС на сегодня запланировано обучение наблюдателей. Его организует Общественная палата региона. Начало в 10 утра, в первой учебной группе - порядка 70 человек. Все они будут помогать обеспечивать честность и прозрачность грядущих сентябрьских выборов. Напомню, выборы в Законодательное собрание региона продлятся три дня - 8го, 9го и 10го сентября.