Во Владимире задержан вор, похитивший питбайк у артистов шоу. Как сообщает пресс-служба УМВД...

Во Владимире задержан вор, похитивший питбайк у артистов шоу.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, 30 июля в дежурную часть УМВД России (во Владимире) поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что неизвестный похитил питбайк (стоимостью 70 000 рублей), принадлежащий команде приезжего шоу.Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на автомобильной парковке одного из крупных торговых центров, где проходила шоу-программа. Так и был замечен мужчина, откатывающий мини-мотоцикл.Полицейские установили его личность – им оказался ранее судимый 33-летний уроженец одной из среднеазиатских республик. В настоящее время он проживает в городе Владимире.Как итог: мужчина задержан полицейскими 1 августа 2023 года. Фигурант рассказал, что следуя рано утром на работу, заметил припаркованные мотоциклы. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, он похил один из питбайков.«Его фигурант откатил на работу и похвастался коллегам, что купил, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. - А затем перевез к себе в гараж, чтобы использовать в личных целях».Следователем следственного управления УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам "кражи". Подозреваемого заключили под стражу.Мини-мотоцикл в ближайшее время будет передан владельцам.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области