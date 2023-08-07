Жара в регионе продолжается. В Белом доме обсудили безопасность отдыха на водных объектах. Первый заместитель губернатора Александр Ремига поручил главам муниципалитетов активнее

Жара в регионе продолжается. В Белом доме обсудили безопасность отдыха на водных объектах. Первый заместитель губернатора Александр Ремига поручил главам муниципалитетов активнее штрафовать жителей за купание в неположенных местах. Основные причины гибели на воде – алкоголь и купание в неположенных местах. Этим летом во Владимирской области оборудованы 43 пляжа, где помимо удобств (кабинки для переодевания,