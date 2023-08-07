В этом году количество отравлений спиртосодержащей продукцией выросло. Всего за полгода по этой причине в регионе скончались 128 человек. В Роспотребнадзоре опубликовали печальную

В этом году количество отравлений спиртосодержащей продукцией выросло. Всего за полгода по этой причине в регионе скончались 128 человек. В Роспотребнадзоре опубликовали печальную статистику. С начала января по 30 июня во Владимирской области спиртосодержащей продукцией отравились 192 человека, из них 128 погибли. В прошлом году за аналогичный период случаев отравлений было 129, а погибших –