Во Владимирской области организатору азартных игр в Петушинском районе назначен крупный...

Во Владимирской области организатору азартных игр в Петушинском районе назначен крупный штраф.Пресс-служба УФСБ России по Владимирской области сообщает, что выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Москвы (1969 года рождения), который причастен к незаконной организации и проведению азартных игр на территории Петушинского района.А также мужчина давал взятки должностному лицу в особо крупном размере:«Установлено, что с 2014 года фигурант задумал открыть несколько незаконных казино, замаскировав их деятельность под букмекерские конторы и оказание услуг населению по доступу к сети «Интернет». С этой целью злоумышленник арендовал помещения, разработал систему конспирации, нанял сотрудников, а также на систематической основе давал взятки сотруднику МВД России по Петушинскому району…» - уточняют в пресс-службе.Полицейский предупреждал преступников о намечающихся рейдах.Петушинским районным судом Владимирской области гражданин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 171.2 УК РФ, ч.5 ст.291 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн. рублей.Ранее сообщалось, что бывший сотрудник полиции и другие члены организованной преступной группы также осуждены к различным мерам наказания.Фото: pxfuel.com