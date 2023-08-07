Во Владимирской области «швейное предприятие» оштрафовано за попытку дать взятку полицейскому. В...

Во Владимирской области «швейное предприятие» оштрафовано за попытку дать взятку полицейскому.В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что в феврале 2023 года генеральный директор организации, которая работает на территории посёлка Вольгинский, предложил сотруднику полиции незаконное «вознаграждение». Он должен был «освободить» предприятие от административной ответственности за организацию незаконного швейного производства.Отмечается, что сотрудник полиции от получения взятки отказался.В результате прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП («незаконное вознаграждение от имени юридического лица»).По результатам его рассмотрения юридическому лицу назначен штраф в размере 500 000 рублей.Уточняется, что постановление мирового суда в законную силу не вступило.Напомним, ранее руководитель организации за попытку дачи взятки должностному лицу привлечен к уголовной ответственности, приговор уже вступил в законную силу.Фото: pxfuel.com