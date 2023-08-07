Во Владимирской области только после вмешательства прокуратуры Александрова 9 многодетным семьям...

Во Владимирской области только после вмешательства прокуратуры Александрова 9 многодетным семьям выделили земельные участкиУстановлено, что в администрации города Струнино на учете в качестве нуждающихся в представлении земельных участков (для индивидуального жилищного строительства) состоит 9 многодетных семей.Все они не были обеспечены землёй в определенный законодательством срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.После проверки прокурор обратился в Александровский городской суд с требованием об обязании органа местного самоуправления устранить нарушения.Сообщается, что лишь после вмешательства прокуратуры многодетным семьям в общую долевую собственность были предоставлены земельные участки.Читайте также:7 многодетных семей Владимирской области не могут построить жильё на выделенной земле из-за отсутствия инфраструктуры: https://vladtv.ru/society/143866/Многодетные семьи из Владимирской области рассказали о поддержке государства и недоработанных законах: https://vladtv.ru/society/141454/Прокуратура требует от администрации города Собинки обеспечить участки для многодетных семей инфраструктурой: https://vladtv.ru/society/143309/Фото: pxfuel.com