25 новых камер установят на дорогах Владимирской области. Большую часть – на трассу Р-132 «Золотое кольцо». Об этом сообщил Владупрадор в телеграм-канале. Камеры будут размещать с 7 по 13 августа

25 новых камер установят на дорогах Владимирской области. Большую часть – на трассу Р-132 «Золотое кольцо». Об этом сообщил Владупрадор в телеграм-канале. Камеры будут размещать с 7 по 13 августа на следующих участках: – а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга», 2 км; – а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д