В региональном отделении Банка России опубликовали список комиссионных магазинов, которые работают под вывеской ломбарда. Эти заведения исключены из реестра и считаются нелегальными. В

В региональном отделении Банка России опубликовали список комиссионных магазинов, которые работают под вывеской ломбарда. Эти заведения исключены из реестра и считаются нелегальными. В Вязниках и в Коврове работает нелегальная финансовая организация “ООО «Ломбард №1». В Александрове – ООО «АльфаЛомбард» и ООО «Аурум Ломбард». Во Владимире обнаружили «Ломбард «Меркурий». В региональном отделении Банка России рассказали о