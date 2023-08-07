В региональном отделении Банка России опубликовали список комиссионных магазинов, которые работают под вывеской ломбарда. Эти заведения исключены из реестра и считаются нелегальными. В
<a href="https://33live.ru/novosti/07-08-2023-vo-vladimirskoj-oblasti-vyyavili-5-nelegalnyx-lombardov.html" target="_blank">Во Владимирской области выявили 5 нелегальных ломбардов</a> - В региональном отделении Банка России опубликовали список комиссионных магазинов, которые работают под вывеской ломбарда. Эти заведения исключены из реестра и считаются нелегальными. В
[url=https://33live.ru/novosti/07-08-2023-vo-vladimirskoj-oblasti-vyyavili-5-nelegalnyx-lombardov.html]Во Владимирской области выявили 5 нелегальных ломбардов[/url] - В региональном отделении Банка России опубликовали список комиссионных магазинов, которые работают под вывеской ломбарда. Эти заведения исключены из реестра и считаются нелегальными. В