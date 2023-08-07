Вышел из дома и выиграл миллион: жителю Владимирской области второй раз в жизни улыбнулась...

Вышел из дома и выиграл миллион: жителю Владимирской области второй раз в жизни улыбнулась удача.Об удивительном выигрыше рассказали в пресс-службе государственной лотереи «Столото».Иван Барахов из Владимирской области просто вышел из дома, купил билет лотереи «Спортлото «5 из 36» и выиграл приз — 1 152 108 рублей.Как оказалось, мужчина увлекается лотереями много-много лет. Еще в начале 2000-х Иван Петрович выиграл 200 тысяч рублей.- Рядом с моим домом находится сетевой магазин. Я часто беру на кассе билеты разных лотерей. В этот раз рука сама потянулась именно за билетом «Спортлото «5 из 36», — вспоминает участник. — Когда узнал о выигрыше, отреагировал спокойно. Интересно, что ничего не предвещало такой победы, чего не скажешь про первый выигрыш. Когда я стал победителем в начале 2000-х, гороскоп сулил мне лотерейный приз.В пресс-службе «Столото» рассказали, что до выхода на пенсию Иван Петрович служил в военной авиации. Говорит, что к жизни надо всегда относиться с оптимизмом.Сейчас у жителя Владимирской области четверо внуков. И всё своё свободное время лотерейный миллионер уделяет семье.Кстати, с 2014 года лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.Фото: пресс-служба государственной лотереи «Столото»