Народный артист РФ оценил десятки прекрасных дам. 78-летний Юрий Антонов знает толк в женской привлекательности.

Народный артист РФ оценил десятки прекрасных дам. 78-летний Юрий Антонов знает толк в женской привлекательности.Стало известно имя победительницы "Миссис Россия — 2023". Ей стала уроженка Ростова-на-Дону с четыремя высшими образованиями. Первое место в финале конкурса красоты заняла Жанна Специальная, пишет интернет-издание . Красавице 32 года, она молодая мама после декрета. Южанка завоевала титул по решению членов жюри, в которое вошел знаменитый певец Юрий Антонов.Исполнитель хита "Как прекрасен этот мир" вместе с командой судил 33 замужних участницы проекта по различным критериям. Согласно правилам конкурса, в претендентки на звание лучшей метили только женщины в браке, которые имеют хотя бы одного ребенка.Юрий Антонов — не единственный артист, которому пришлось выбирать самую-самую. Также в жюри присутствовал актер Алексей Куличков, сообщает .Победительница получила в награду общественное признание, статуэтку и путевку за границу. Как призналась сама Жанна, она испытала массу ярких эмоций и приобрела множество подруг.отмечает, что это был конкурс всероссийского масштаба. В нем ежегодно соревнуются женщины из разных регионов страны. В целом, Юрий Антонов получил приятный и необычный опыт, ведь ему посчатливилось наблюдать за целой толпой зрелых красоток, каждая из которых хотела ему понравиться.