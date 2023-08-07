Жители Суходола обеспокоены стройкой: буквально в 30 метрах от их домов строится промышленный объект. Жители в шоке – они узнали о возведении некого сооружения несколько дней назад, когда

Жители Суходола обеспокоены стройкой: буквально в 30 метрах от их домов строится промышленный объект. Жители в шоке – они узнали о возведении некого сооружения несколько дней назад, когда строительство было уже в самом разгаре. После поняли – на бетонной платформе будет стоять временный асфальтобетонный завод для проведения работ на трассе Владимир-Суздаль. Всё бы ничего, рассказывают