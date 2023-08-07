Житель Гусь-Хрустального района предстанет перед судом по обвинению в разбое.

Житель Гусь-Хрустального района предстанет перед судом по обвинению в разбое. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Преступление было совершено в середине июня. Правоохранители установили, что подозреваемый сильно нуждался в деньгах, так как набрал массу займов в финансовых учреждениях. Это и побудило его ограбить офис одной микрокредитной организации.На дело обвиняемый отправился на велосипеде, захватив с собой игрушечный пистолет. Чтобы не быть опознанным, мужчина надел тёмную одежду, маску и кепку.В офисе подозреваемый достал пистолет и начал требовать деньги. Кредитный инспектор приняла игрушку за боевое оружие, испугалась и отдала свыше 67 тыс. рублей.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.