Он поедет через Военный городок и совхоз Вышка.

В Нижегородской области по результатам жеребьевки 155 охотников были выбраны для получения разрешений на добычу лося, кабана, косули и медведя в открытых охотничьих угодьях. Согласно данным областного министерства лесного хозяйства, в 2024 году было подано почти 2,4 тысячи заявок на получение этих разрешений. К жеребьевке были допущены 2346 заявок.В прошлом году 125 человек получили право на ловлю копытных и медведя. В министерстве пояснили, что в этом сезоне численность этих животных увеличилась, что привело к росту лимитов на их добычу.В этом году лимиты увеличились на 255 лосей, на 68 сибирских косуль и на 26 медведей по сравнению с предыдущим сезоном. Отбор победителей проводился в электронном режиме с использованием генератора случайных чисел.