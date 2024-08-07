Пройди несложный тест и вспомни нюансы советской мелодрамы.

Пройди несложный тест и вспомни нюансы советской мелодрамы.Фильм "Не могу сказать прощай" был снят в 1982 году и у редкой поклонницы мелодрам не вызвал бурный поток слез. До сих пор слабый пол любит пересматривать картину из далекого Советского Союза и проживать вместе с героями перипетии их судьбы, а также восхищаться отважной девушкой Лидой, которая в борьбе за собственное счастье проявила железный характер и непоколебимую волю.Предлагаем вам окунуться в атмосферу любимого кино и вспомнить основные моменты благодаря нашему тесту.