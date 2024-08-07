Владимирские спортсмены участвовали в первенстве России по спортивному ориентированию В скорости и...

Владимирские спортсмены участвовали в первенстве России по спортивному ориентированиюВ скорости и умении ориентироваться на местности соревновались 700 спортсменов из 39-ти регионов. В Тверской области прошло первенство России по спортивному ориентированию и межрегиональный турнир.Спортсмены из Владимирской области взяли "золото" и "серебро" на первенстве и "серебро" турнира. Программа включала три вида состязаний: "Кросс - классика", "Кросс - эстафета - 3 человека", "Кросс - лонг - общий старт".