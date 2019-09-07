Злоумышленник воспользовался чужим аккаунтом и неправомерно завладел данным транспортным средством...

Сотрудники ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.В территориальный отдел полиции поступил рапорт сотрудников ДПС о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия на Садовой-Самотечной улице задержан 31-летний мужчина, который находился за рулем автомобиля «Фольксваген Поло». Установлено, что иномарка стоимостью более 850 тысяч рублей принадлежит одной из каршеринговых компаний. Как выяснилось, задержанный воспользовался чужим аккаунтом и неправомерно завладел данным транспортным средством.По данному факту Отделением дознания ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60